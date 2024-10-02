В России банки начали запрещать заводить более одной кредитной карты

Два крупнейших российских госбанка, ВТБ и Банк России, ввели запрет на выдачу клиентам более одной кредитной карты.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Другие банки также вводят аналогичный запрет. В "Т-банке" сообщили, что у них можно открыть только одну кредитную карту одной программы лояльности. В "ОТП банке" из-за консервативной риск-политики тоже оформляют только одну кредитку.

В Альфа-банке и "Уралсибе" могут выдать одному клиенту не более двух кредиток, уточнили в организациях. В МТС-банке и "Зените" допускают выдачу более одной карты и не собираются вводить ограничения.

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Сообщается, что крупнейшие банки ограничили выдачу кредитных карт в одни руки из-за ужесточения требований Центробанка по соблюдению показателя долговой нагрузки (ПБН), который используется для борьбы с закредитованностью населения.

В частности, ЦБ на четвертый квартал текущего года установил для всех банков более строгие макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Теперь на потребительские кредиты клиентам с ПНД выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля займов с ПИН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%.

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Напомним:

За август 2024 года россияне потратили 33,9% от доступного лимита по кредитным картам.