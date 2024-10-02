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Новичок на энергорынке выкупил 245 заправок Коломойского: зачем и кто он

Среда, 2 октября 2024, 14:46 - Артур Крыжный

Малоизвестная фирма "Макс энерго Ресурс" Игоря Супруненко купила на аукционе "Приватбанка" 245 АЗС, которые контролировал ранее Игорь Коломойский.

Об этом говорится в интервью ЭП.

Так, "Макс энерго ресурс" начала заниматься импортом топлива только после начала большой войны и перестройки рынка на поставки из стран Евросоюза.

Основная цель покупки - развивать сеть. На первом этапе планируется запустить 55-60 заправок - это около полугода. Второй этап предусматривает запуск еще 50-60 АЗС, а остальные надо восстанавливать.

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"Максимум половина заправок - это то, что мы должны запустить в течение следующего года. В запуск этого проекта запланировано вложить 1,2 миллиарда гривен", - отметил Супруненко.

В то же время около 50 заправок расположены на оккупированной территории.

Сейчас компания планирует запустить заправки в том состоянии, в котором они есть: много заправок без магазина и инфраструктуры. Но в будущем планируется их ребрендинг.

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Супруненко утверждает, что его компания не входит ни в какие олигархические группы, а фактически компания имеет несколько совладельцев.

На что не ответил новый владелец заправок читайте здесь: Кто и для чего купил 245 бывших АЗС Коломойского? Интервью с владельцем компании-победителя аукциона.

АЗС авиация
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