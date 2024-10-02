НБУ возобновил работу касс для операций с инвестиционными монетами

Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года возобновил предоставление услуг по реализации, покупке и оценке поврежденных инвестиционных монет Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"С 1 октября Национальный банк возобновляет предоставление услуг по реализации гражданам инвестиционных монет Украины, покупки у граждан инвестиционных монет Украины и прием поврежденных инвестиционных монет Украины для оценки", - отметили в НБУ.

Как говорится в сообщении, цены на инвестиционные монеты устанавливаются согласно порядку расчета для банковских и драгоценных металлов.

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Осуществить операции можно будет в киевских кассах НБУ на Контрактовой площади, 2а.

Напомним:

Национальный банк ограничивал операции с инвестиционными монетами в связи с началом полномасштабного вторжения РФ.

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