Аукционы "Земельного банка" принесли госбюджету 35 млн: за один лот соревновался 51 участник

В Украине стартовали онлайн-аукционы "Земельного банка", где первые 16 торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли более 35 млн грн, которые поступят в госбюджет.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Высокая конкуренция на первых аукционах "Земельного банка" убедительно свидетельствует об успешном запуске проекта. В среднем на торгах соревновался 31 участник, а цена благодаря аукционам выросла в 8 раз", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В министерстве рассказали, что на торги было выставлено 16 земельных участков в Винницкой области общей площадью 1075 гектаров. За них соревновались 94 участника. Средняя стоимость субаренды составляла 33 тыс. грн за гектар.

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Самым дорогим лотом стал земельный участок в Калиновской городской территориальной общине площадью 262 гектара. Его финальная стоимость составила 8,5 млн грн без НДС, когда начальная была 1,1 млн грн. За право пользования ею соревновались 44 участника, а цена в ходе торгов выросла более чем в 7,5 раза. Победителем стало местное агропредприятие.

Следующим по стоимости стал земельный участок в Калиновской городской территориальной общине площадью 170 гектаров. За него соревновались 45 участников, а цена выросла в 7,3 раза, со стартовой - 755 тыс. грн до финальной - 5,5 млн грн.

Наибольшая конкуренция наблюдалась за земельный участок площадью 38 га в Калиновской городской территориальной общине. За право пользования им соревновались 51 участник, и начальная цена субаренды выросла со 170 тыс. грн до победной - 1,2 млн грн.

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В целом победителями торгов стали 10 участников. У них есть 20 рабочих дней на заключение договора субаренды и еще 5 дней на уплату стоимости актива с НДС. Общий экономический эффект от первых 16 аукционов может превысить 42,5 млн грн.

Напомним:

До конца года запланировано провести около 1900 аукционов по более 100 тыс. гектаров земель в 20 областях страны. Ожидается, что госбюджет уже в этом году получит около 1 млрд грн дополнительных поступлений благодаря проекту "Земельный банк".