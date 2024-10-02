Совет по труду США обвиняют Apple в введении незаконных правил на рабочем месте

Совет по труду США подал жалобу, обвинив Apple в нарушении прав работников путем соблюдения ряда незаконных правил на рабочем месте.

Об этом сообщает Reuters.

Национальный совет по трудовым отношениям утверждает, что Apple требовала от сотрудников по всей стране подписывать незаконные соглашения о конфиденциальности, неразглашении и неконкуренции, а также накладывала слишком широкую политику в отношении неправомерного поведения и социальных сетей.

В жалобе Apple обвиняется во "вмешательстве, ограничении и принуждении работников к осуществлению" их прав, предусмотренных федеральным трудовым законодательством.

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Apple заявила, что всегда уважала права своих работников на обсуждение заработной платы, рабочего времени и условий труда, что отражено в ее политике трудоустройства.

Жалоба была подана на основании обвинений, выдвинутых против Apple в 2021 году Эшли Гйовик, бывшим старшим инженерным директором компании. Гйовик заявила, что различные правила Apple, в том числе касающиеся конфиденциальности и использования социальных сетей, сдерживают сотрудников от обсуждения таких вопросов, как равенство в оплате труда и дискриминация по признаку пола, друг с другом и со СМИ.