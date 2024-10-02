"Украинская бронетехника" и чешский холдинг будут вместе производить 155-мм снаряды

Компания "Украинская бронетехника" подписала пакет документов о сотрудничестве с чешским холдингом Czechoslovak Group (CSG).

Об этом сообщает "Милитарный".

Одно соглашение касается поставки комплектующих, а другое - лицензирования производства боеприпасов (передача технологии и документации по производству артиллерийских выстрелов), пишет издание.

До конца этого года продлится процесс получения лицензии, а производство планируют начать в начале 2025 года.

Реклама:

"Планируем за следующий год производство и поставку около 100 000 боеприпасов, а в 2026 - более 300 000. Процесс подготовки оборудования уже начался", - сообщил „Милитарному" руководитель компании „Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Он отметил, что часть боеприпасов будет производиться в Украине, а часть - в Чехии. Такая кооперация даст компаниям возможность увеличить количество производства боеприпасов и удешевить стоимость готового выстрела.

Напомним:

Реклама:

Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации производства боеприпасов Switchblade 600.