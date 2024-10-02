Американская компания планирует производить Switchblade 600 в Украине

Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации производства боеприпасов Switchblade 600.

Об этом сообщает "Милитарный".

Украинскую компанию-подписантку не называют из соображений безопасности.

Старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment Брет Хаш в комментарии "Милитарному" отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным.

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"Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем... Итак, все начнется с очень простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем есть сегодня", - сказал он.

Сейчас договор должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны. На это может потребоваться около 9 месяцев. Относительно объемов будущего производства - цифру не называют. В то же время Брет Хаш отметил, что это должно быть несколько тысяч Switchblade 600 в год.