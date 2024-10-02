"Укрпочта" обещает не повышать тарифы на доставку до конца года

"Укрпочта" приняла решение о сохранении тарифов на доставку, как минимум, до конца 2024 года.

Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Смелянский отметил, что "Укрпочта" рассматривала вопрос повышения тарифов, но учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, приняла решение удержать доступные тарифы.

"Надеемся, что бизнесы поддержат нас через увеличение объемов. Это будет лучшая взаимная поддержка", - добавил Смелянский.

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В то же время "Укрпочта" планирует ускорить сроки доставки и улучшить ее качество.

"В течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки. Мы также планируем запустить новое, удобное мобильное приложение и другие приятные для клиентов нововведения", - добавил Смелянский.

Напомним:

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С 1 октября "Новая почта" увеличила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 гривен.