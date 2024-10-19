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Ночью 20 октября в ПриватБанке будут проводить технические работы

Суббота, 19 октября 2024, 15:59 - Владимир Туник-Фриз

С полуночи до 7 утра 20 октября приложение Приват24 и операции с картами будут недоступны из-за технических работ.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В период проведения работ 20 октября с 00:00 и до 07:00 часов утра, банк временно приостановит операции с платежными картами и платежи клиентов в Приват24 для физических лиц. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

В Привате призывают выполнить все необходимые операции с карточками до начала технических работ.

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