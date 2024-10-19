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Кабмин утвердил перечень энергетического оборудования, на которое не распространяется пошлина и НДС

Суббота, 19 октября 2024, 15:06 - Владимир Туник-Фриз

Кабмин одобрил разработанный Министерством энергетики перечень энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от НДС и ввозной пошлины при ввозе в Украину в рамках соглашений, финансируемых Фондом поддержки энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

"К таким товарам относятся нефть и нефтепродукты, гидравлические турбины, различные насосы, двигатели и генераторы, электрогенераторные установки, трансформаторы, аккумуляторы, электрическое оборудование, электрическая аппаратура, транспортные средства, в частности грузовые автомобили и самоходную технику, инструменты и другие товары, необходимые для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также этим документом утвержден разработанный порядок подтверждения операций по ввозу товаров в Украину, что касается сделок, которые финансирует Фонд поддержки энергетики Украины.

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