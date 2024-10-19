Суд США удовлетворил просьбу Google по антимонопольному иску

Федеральный судья в Калифорнии удовлетворил просьбу компании Google временно приостановить действие судебного постановления, которое требует от нее открыть свой магазин приложений Play для большей конкуренции.

Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья США из Сан-Франциско Джеймс Донато принял решение открыть магазин приложений Google в пользу производителем игры "Fortnite" компанией Epic Games. Постановление должно было вступить в силу 1 ноября.

Google утверждал, что судебный запрет Донато нанесет ущерб компании и создаст "серьезные риски для безопасности, защиты и конфиденциальности в экосистеме Android".

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Донато отложил судебный запрет, чтобы позволить 9-му окружному апелляционному суду США рассмотреть отдельное ходатайство Google о приостановлении действия судейского постановления.

Донато отклонил отдельное ходатайство Google о приостановлении действия приказа на время рассмотрения его более широкой апелляции по этому делу.

"Мы довольны решением Окружного суда временно приостановить внедрение опасных средств защиты, которых требует Epic, поскольку Апелляционный суд рассматривает нашу просьбу о дальнейшем приостановлении средств защиты, пока мы подаем апелляцию", - говорится в заявлении Google.

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Напомним:

Компания Google обратилась к федеральному судье Калифорнии с просьбой приостановить действие судебного постановления, которое требует от нее открыть свой магазин приложений Play для большей конкуренции.