За сутки из-за боевых действий обесточивания происходили в трех областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как сообщают, из-за повреждения оборудования в результате вражеской атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру, необходимо частично задействовать аварийные отключения в Сумской и Черниговской областях.

В Донецкой области в результате боевых действий выключалась воздушная линия. При осмотре выявлены повреждения линии.

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В Днепропетровской области при осмотре на территории подстанции обнаружено взрывное устройство. Оно обезврежено.

За сутки энергетики восстановили питание для более 31 тысячи потребителей.