За сутки из-за боевых действий обесточивания происходили в трех областях
Суббота, 19 октября 2024, 12:54 -
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Сумской и Черниговской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Как сообщают, из-за повреждения оборудования в результате вражеской атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру, необходимо частично задействовать аварийные отключения в Сумской и Черниговской областях.
В Донецкой области в результате боевых действий выключалась воздушная линия. При осмотре выявлены повреждения линии.
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В Днепропетровской области при осмотре на территории подстанции обнаружено взрывное устройство. Оно обезврежено.
За сутки энергетики восстановили питание для более 31 тысячи потребителей.
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