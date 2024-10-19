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Более 20 проектов финского бизнеса получили поддержку по плану восстановления Украины

Суббота, 19 октября 2024, 12:04 - Владимир Туник-Фриз
 
Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины

Более 20 инвестиционных проектов финского бизнеса получили поддержку и будут реализованы в восстановлении Украины. Речь идет об инвестициях в передовые технологии в строительстве, энергоэффективность, децентрализованную энергосистему.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с финскими предпринимателями, которая состоялась в Хельсинки 18 октября.

Правительство Финляндии разработало план участия в восстановлении Украины, который предусматривает действенные инструменты, стимулирующие частный бизнес.

"Более 20 проектов финских компаний получили поддержку благодаря этим инструментам. Четко понимаем, в каких отраслях инвестиции будут особенно успешными для бизнеса и полезными для Украины", - отметил Денис Шмыгаль.

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Среди основных направлений инвестиций определяют:

  • строительство - передовые технологии, энергоэффективность, опыт в построении объектов гражданской защиты;
  • энергетика - развитие возобновляемой энергетики, децентрализация энергосистемы, развитие умных сетей, системы накопления энергии, преобразование отходов в энергию;
  • образование - цифровизация и развитие модели R&D на основе синергии между правительством, университетами и частным сектором;
  • телекоммуникации - технологии шестого поколения беспроводной связи, а также передовые технологии цифровой безопасности.

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