Более 20 проектов финского бизнеса получили поддержку по плану восстановления Украины
Более 20 инвестиционных проектов финского бизнеса получили поддержку и будут реализованы в восстановлении Украины. Речь идет об инвестициях в передовые технологии в строительстве, энергоэффективность, децентрализованную энергосистему.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с финскими предпринимателями, которая состоялась в Хельсинки 18 октября.
Правительство Финляндии разработало план участия в восстановлении Украины, который предусматривает действенные инструменты, стимулирующие частный бизнес.
"Более 20 проектов финских компаний получили поддержку благодаря этим инструментам. Четко понимаем, в каких отраслях инвестиции будут особенно успешными для бизнеса и полезными для Украины", - отметил Денис Шмыгаль.
Среди основных направлений инвестиций определяют:
- строительство - передовые технологии, энергоэффективность, опыт в построении объектов гражданской защиты;
- энергетика - развитие возобновляемой энергетики, децентрализация энергосистемы, развитие умных сетей, системы накопления энергии, преобразование отходов в энергию;
- образование - цифровизация и развитие модели R&D на основе синергии между правительством, университетами и частным сектором;
- телекоммуникации - технологии шестого поколения беспроводной связи, а также передовые технологии цифровой безопасности.