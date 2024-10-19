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Производитель дронов Mavic будет судиться с Пентагоном из-за санкций

Суббота, 19 октября 2024, 11:02 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty images

Крупнейший производитель дронов в мире, китайская компания DJI подала в суд на Министерство обороны США за внесение компании в список, которые якобы сотрудничают с военными Пекина.

Об этом сообщает Reuters.

Американские законодатели неоднократно выражали обеспокоенность, что дроны DJI представляют угрозу для передачи данных, наблюдения и национальной безопасности.

США создали список китайских компаний, несущих угрозу нацбезопасности. В список попало много крупных китайских фирм, в частности авиационная компания AVIC, производитель микросхем памяти YMTC, компания China Mobile и энергетическая компания CNOOC.

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DJI, которая также попала в список, является крупнейшим в мире производителем дронов, компания продает более половины всех коммерческих дронов в США.

Внесение компании в список является предупреждением американским организациям и компаниям о рисках для национальной безопасности, связанных с ведением бизнеса с ними.

DJI заявляет, что "не принадлежит и не контролируется китайскими военными". 

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В иске DJI против Пентагона говорится о том, что из-за "незаконного и ошибочного решения Министерства обороны" компания "потеряла деловые соглашения, была заклеймена как угроза национальной безопасности и ей было запрещено заключать контракты со многими федеральными правительственными учреждениями".

Компания добавила, что американские и международные клиенты разорвали существующие контракты с DJI и отказываются заключать новые.

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