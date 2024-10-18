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На Закарпатье арестовали скважины по добыче минеральной воды

Пятница, 18 октября 2024, 20:41 - Артур Крыжный

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении схемы незаконной добычи минеральной воды для дальнейшей продажи.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, один из заместителей председателя профсоюзов Украины в сговоре с руководителями ряда государственных и частных санаториев организовал незаконную добычу минеральной воды и ее коммерческую реализацию.

Бенефициарами схемы якобы стали несколько частных производителей, которым незаконно предоставлялись преимущества по приобретению минеральной воды, добытой из скважин государственных санаториев, ее дальнейшего бутилирования и продажи в торговые сети.

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При этом минеральная вода отпускалась подконтрольным предприятиям по заниженным ценам и вне установленных лимитов, чем, якобы, наносились "убытки государству в крупных размерах".

По ходатайству прокурора суд наложил аресты на скважины, из которых добывали минеральные воды. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

вода
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