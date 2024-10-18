"Ошибся запятой": победитель приватизации завода во Франковске отказался от сделки

"Вестхим", которое победило в аукционе по приватизации Ивано-Франковского котельно-сварочного завода, отказалось от подписания договора и просит отменить торги.

Об этом пишет местное издание КУРС.

Директор предприятия Наталья Пукиш в заявлении в Фонд госимущества объяснила аномально высокую цену за лот ошибкой "из-за волнения относительно возможных повторных прилетов". Мол, утром в день проведения аукциона возле завода были попадания.

При начальной стоимости в 20,4 млн грн за объект ЧП "Вестхим" предложило за объект почти 2,6 млрд грн.

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"В то время, когда было необходимо ставить ставку, было объявлено воздушную тревогу, а потому из-за волнения относительно возможных повторных прилетов в ставке произошла ошибка (в частности в коме), а потому, что это было на последних секундах ставки, то ставку уже не было возможно ни снять, ни исправить", - говорится в заявлении директора "Вестхима".

Наталья Пукиш добавила, что о технической ошибке было сообщено организатору торгов еще во время аукциона.