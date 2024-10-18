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Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Пятница, 18 октября 2024, 19:45 - Артур Крыжный

Официальный курс доллара не изменится за выходные: в понедельник 21 октября иностранная валюта останется на уровне пятницы.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 21 октября.

В свою очередь, курс евро снизится на 7 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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  • 1 доллар США - 41,23 грн (41,23 грн по состоянию на 18 октября);
  • 1 евро - 44,72 грн (44,79 грн по состоянию на 18 октября).

курс валют доллар евро
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Экономическая правда
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