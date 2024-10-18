Я исключаю момент с экспортом дронов, он очень опасен – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил опасность экспорта украинских дронов, отметив, что этот процесс может привести к рискам, в частности попадание их в руки России.

Об этом он сообщил во время интервью о плане победы.

По его словам, министр обороны уже показал ему возможные модели экспорта дронов.

"Я видел уже пару идей, но я исключаю момент экспорта - он очень опасен, потому что если мы экспортируем кому-то, а они (дроны - ЭП) потом попадет в РФ", - подчеркнул президент.

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Он также отметил, что возможный экспорт может рассматриваться только среди стран-партнеров "Рамштайна", которые активно помогали Украине во время войны. Однако и здесь есть нюансы: даже среди этих стран есть те, что уже финансируют производство в Украине дронов, но вопрос остается, действительно ли они хотят получить эти дроны для собственных арсеналов.

"Если Дания дает 600 миллионов на производство дронов в Украине, то действительно ли она хочет забрать себе эти дроны?" - добавил Зеленский.

В то же время Зеленский заявил, что он не против, если Минобороны разработает какую-то модель экспорта. Но также выразил позицию, что страны, которые не помогали Украине оружием во время войны, не должны получать украинские дроны.

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Напомним:

Украина рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в оборонную промышленность и не исключает возобновления экспорта отечественного вооружения.