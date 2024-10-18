Зарплаты в конвертах, серый импорт, ФЛП: какие теневые схемы в лидерах потерь бюджета

Аналитические центры обнародовали новое исследование теневой экономики Украины, которое показывает тенденции к уменьшению потерь бюджета по отдельным схемам, но также указывает на обострение проблем с некоторыми другими.

Об этом сообщил соавтор исследования, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

По данным исследования, потери бюджета от нелегальной торговли и контрафакта снизились с 46-51 млрд грн в прошлом году до 35-40 млрд грн в год. Также наблюдается исторически низкий уровень утечки доходов за границу - потенциальные потери составляют лишь 9-11 млрд грн.

Уменьшились и потери из-за схемы по "формированию схемного налогового кредита" (скрутки), упавшие с 16-20 млрд грн до 15-18 млрд грн в год.

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Однако лидерами среди теневых схем остаются выплаты зарплат "в конвертах", которые обходятся бюджету в 115-230 млрд грн в год, и "серый" импорт/контрабанда, потери от которых выросли до 120-167 млрд грн в 2023 году.

Также к значительным схемам относятся конвертационные центры, налоговые ямы и другие подобные методы уклонения от налогов, которые стоят бюджету 30-60 млрд грн ежегодно. Злоупотребления, связанные с ФЛП, такие как использование ФЛП третьей группы вместо найма работников, приводят к потерям в размере 4-10 млрд грн, а занижение оборотов ФЛП - еще 7,5-12 млрд грн в год.

Среди ключевых причин этих явлений авторы исследования называют структурные изменения в экономике, последствия войны, экономический кризис и другие факторы.

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Основной рекомендацией для борьбы с теневой экономикой является завершение судебной реформы, перезагрузка Бюро экономической безопасности (БЭБ) и институциональная реформа таможенной и налоговой служб с перенабором сотрудников через открытые конкурсы с решающим голосом международных специалистов.