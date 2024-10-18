"Киевтеплоэнерго" установит первые когенерационные установки в конце года

Первые когенерационные установки в рамках проекта "Киевтеплоэнерго" в Киеве появятся уже в ноябре-декабре 2024 года.

Об этом пишет ExPro.

Планируется создание независимых "энергетических островов".

Для этого построят 6 новых ТЭЦ и 11 мини-ТЭЦ на базе районных котельных, что позволит городу быть полностью автономным и самодостаточным.

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На этих энергообъектах будут устанавливать газопоршневые и газотурбинные установки, способные одновременно производить тепло и электроэнергию.

В результате город нарастит до 67% генерирующих мощностей, что полностью покроет потребность в электроэнергии и тепле. Будет также создан 20% резерв мощностей. Стоимость внедрения концепции -1,2 млрд евро. При условии устойчивого финансирования она будет реализована за 12-15 лет.

На первом этапе реализации концепции Киевтеплоэнерго внедрит гарантированное электрообеспечение собственных нужд теплоисточников и объектов критической инфраструктуры, что обеспечит устойчивую работу котельных в зимний период. Сейчас продолжается поставка 15 когенерационных установок.

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"Запуск первых когенерационных установок состоится уже в ноябре-декабре этого года. Всего в течение этой зимы планируем включить оборудование на более 60 МВт. Это минимум, необходимый для прохождения отопительного сезона", - отметил Вячеслав Бинд, директор Киевтеплоэнерго.