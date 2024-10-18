Украина может снять запрет на экспорт вооружения - Умеров

Украина рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в оборонную промышленность и не исключает возобновления экспорта отечественного вооружения.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Некоторые страны уже изъявили желание покупать украинские ракеты, дроны и другое вооружение. Мы не исключаем такой возможности, но решение будет принято коллективно на уровне руководства страны", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"В прошлом году, когда я занял должность министра обороны, мы создали план наших возможностей в государственном и частном секторах оборонной промышленности. Первый шаг сделало государство, инвестировав в оборонку. В этом году мы предложили партнерам несколько вариантов сотрудничества. Среди них - создание совместных предприятий, долгосрочные контракты на 10 лет и финансовые инструменты, такие как кредиты или экспортное финансирование", - рассказал министр.

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По его словам, сейчас с международными партнерами ведутся переговоры по различным проектам, однако окончательное решение будет зависеть от руководства государства.

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