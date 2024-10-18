"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород

АО "Укрзализныця" выполнило часть работ по строительству евроколеи на участке Чоп - Ужгород - самого масштабного инфраструктурного проекта железной дороги в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Переложено 3,5 км широких путей на участке 8,3 км, что является частью проекта узкой колеи длиной 22 км.

"Продолжается активная фаза строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом. В рамках проекта "Укрзализныця" перекладывает широкую колею, выравнивая ее на перегоне Струмковка - Чоп, где в дальнейшем также параллельно будет уложена евроколея. Уже переложено 3,5 км пути из 8,3 км. необходимых", - рассказали в УЗ.

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Работы на широком участке пути будут завершены до конца 2024 года, заверили в "УЗ".

Сообщается, что в рамках проекта также будет отремонтирован мост, продолжается обновление коммуникаций.

"В течение последнего года мы подготовили всю базу для реализации ряда евроинтеграционных инфраструктурных проектов. В частности, нашли финансирование, разработали проектно-сметную документацию, а некоторые проекты уже начали реализовывать. Самым масштабным (инфраструктурным проектом "УЗ" сейчас - ИФ-У) является строительство европутей между Ужгородом и Чопом. "Укрзализныця" должна завершить проект в запланированные сроки", - цитирует пресс-служба председателя правления "УЗ" Евгения Лященко.

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Он отметил, что пассажиры и перевозчики уже в следующем году увидят положительный эффект от запуска евроколеи Чоп - Ужгород на грузовых и пассажирских маршрутах.

"Пассажиры и перевозчики грузов в следующем году уже почувствуют на себе его (проекта евроколеи Чоп - Ужгород, - ИФ-У) эффект. Ведь это новые удобные пассажирские маршруты и еще большие логистические возможности для грузоперевозок", - сказал Лященко.

В "УЗ" напомнили, что между Ужгородом и Чопом будут функционировать две параллельные колеи: широкая - 1520 мм и евроколея - 1435.

Общая стоимость проекта - 1,3 млрд грн. Половина этой суммы будет профинансирована из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF). Проект стал победителем в конкурсе CEF в 2022 году.