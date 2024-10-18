"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

НЭК "Укрэнерго" фиксирует дальнейший рост потребления электроэнергии из-за снижения температуры и использования обогревателей.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"17 октября суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 2,7% выше, чем в предыдущий рабочий день - в среду, 16 октября. Причина его роста - дальнейшее снижение температуры на всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности, в вечерние часы", - сообщает компания.

Оператор системы передачи отмечает, что в целом уровень потребления соответствует сезонным показателям, но призывает использовать мощные электроприборы в период эффективной работы СЭС с 10:00 до 16:00 из-за дефицита мощности, который сохраняется в часы максимальной нагрузки (утро, вечер) после девяти массированных атак россиян.

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