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"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Пятница, 18 октября 2024, 12:23 - Виктор Волокита

НЭК "Укрэнерго" фиксирует дальнейший рост потребления электроэнергии из-за снижения температуры и использования обогревателей.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". 

"17 октября суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 2,7% выше, чем в предыдущий рабочий день - в среду, 16 октября. Причина его роста - дальнейшее снижение температуры на всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности, в вечерние часы", - сообщает компания. 

Оператор системы передачи отмечает, что в целом уровень потребления соответствует сезонным показателям, но призывает использовать мощные электроприборы в период эффективной работы СЭС с 10:00 до 16:00 из-за дефицита мощности, который сохраняется в часы максимальной нагрузки (утро, вечер) после девяти массированных атак россиян.

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Укрэнерго
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Экономическая правда
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