Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 18 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 1 копейку, евро снизился на 12 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,23 грн, евро - 44,79 грн (на 16 октября доллар - 41,22 грн, евро - 44,91 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,47 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,13 - 45,30 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,54 грн (курс на 17 октября - 41,05 - 41,50 грн);

Евро - 44,72 - 45,35 грн (курс на 17 октября - 44,80 - 45,44 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,05 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;

Райффайзен - 40,90 - 41,47 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.