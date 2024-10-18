Цены на нефть стабилизировались на фоне данных о розничных продажах в США

Цены на нефть в пятницу, 18 октября, стабилизировались после данных о розничных продажах в США, но экономические показатели Китая остаются неоднозначными, и цены направляются к самой большой недельной потере за последний месяц из-за беспокойства спросом.

Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 8 центов, или 0,1%, до $74,53 за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate стоила $70,82 за баррель, что на 15 центов, или 0,2% больше, чем в предыдущий день.

Оба контракта повысились в четверг впервые за пять сессий после того, как данные Управления энергетической информации (EIA) показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали.

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Brent и WTI должны упасть примерно на 6% на этой неделе, это может быть их самое большое недельное падение со 2 сентября после того, как ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизили свои прогнозы по глобальному спросу на нефть на 2024 и 2025 годы, и уменьшились беспокойства потенциальной ответной атакой со стороны Израиля на Иран, что может нарушить экспорт нефти из Тегерана.

Рыночный стратег IG Еп Джун Ронг сказал, что хотя цены на нефть остаются низкими в пятницу, есть признаки краткосрочной стабилизации после того, как рынок учел снижение геополитических рисков в течение последней недели. "Последний ряд более сильных, чем ожидалось, экономических данных США действительно предлагает дополнительное облегчение относительно рисков роста, но участники рынка также смотрят на любое восстановление спроса в Китае, учитывая недавнее стимулирование", - отметил он.

Розничные продажи в США выросли чуть больше, чем ожидалось, в сентябре, при этом инвесторы все еще оценивают 92% вероятность снижения ставки Федеральным резервом в ноябре.

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Между тем экономический рост в III квартале крупнейшего мирового импортера нефти Китая был самым низким темпом с начала 2023 года, хотя показатели потребления и промышленного производства в сентябре превысили прогнозы. Последние данные в Китае предложили несколько смешанную картину: страна официально не достигла целевого роста на 5% в год, а отсутствие значительного фискального толчка, похоже, оставляет определенные предостережения относительно общего спроса на нефть, сказал эксперт.

Производство нефтеперерабатывающих заводов в Китае также снизилось третий месяц подряд, поскольку низкое потребление топлива и низкая маржа нефтепереработки сдерживали переработки.

Однако рынки остаются обеспокоенными возможными скачками цен, учитывая напряженность на Ближнем Востоке, и ливанская боевая группировка "Хезболла" заявила в пятницу, что переходит к новой фазе эскалации в своей войне против Израиля после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Геополитические риски, такие как события на Ближнем Востоке, будут продолжать вызывать опасения сбоев в поставках и, в свою очередь, краткосрочных скачков цен на нефть, считает старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.