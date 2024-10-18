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Цена на золото обновила рекорд

Пятница, 18 октября 2024, 09:24 - Виктор Волокита

Золото обновило рекорд на торгах в четверг, его цена превысила отметку в $2712 за унцию в ходе торгов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". 

Драгоценный металл дорожает на фоне общего увеличения спроса на самые надежные активы в условиях неопределенности вокруг президентских выборов в США, сохранения напряженности на Ближнем Востоке и пессимизма относительно перспектив китайской экономики. 

Поддержку золоту также оказывает смягчение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), отметив, что "дезинфляционный процесс в еврозоне продолжается в соответствии с ожиданиями".

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на Comex по данным на 19:50 по Киеву в четверг составила $2705,9 за унцию, что на 0,5% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгметалла поднималась до отметки в $2712,7 за унцию.

С начала текущего года декабрьские фьючерсы подорожали на 25,2%.

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