В приложении "Резерв+" произошел технический сбой
Четверг, 17 октября 2024, 20:05 -
В приложении "Резерв+" в четверг, 17 октября, произошел технический сбой.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации", - написала она в Facebook.
Баг в приложении оперативно исправили.
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Заместитель министра заверила, что данные в реестре "Оберег", откуда "Резерв+" берет информацию, не менялись.
Напомним:
Вредоносное программное обеспечение маскируется под Резерв+ в Telegram.
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