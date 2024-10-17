В приложении "Резерв+" произошел технический сбой

В приложении "Резерв+" в четверг, 17 октября, произошел технический сбой.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации", - написала она в Facebook.

Баг в приложении оперативно исправили.

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Заместитель министра заверила, что данные в реестре "Оберег", откуда "Резерв+" берет информацию, не менялись.

Напомним:

Вредоносное программное обеспечение маскируется под Резерв+ в Telegram.

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