Нехватка работников на фоне мобилизации стала ключевой проблемой для бизнеса – ИЭИ

Брак рабочей силы вследствие мобилизации или выезда за границу сотрудников в сентябре занял первое место среди препятствий для ведения бизнеса.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данным ИЭИ, на эту проблему жаловался 61% опрошенных предприятий. Хотя в августе этот показатель был выше и составлял 63%, эта проблема стала главной для бизнеса.

"Впервые за время проведения опроса с мая 2022-го нехватка рабочей силы стала в нашем списке проблемой №1, ограничивающей ведение бизнеса в Украине", - сказала исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

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В то же время бизнесу становится все труднее искать квалифицированных работников - об этом сообщили 55,1% предпринимателей (52,6% месяцем ранее), что является очередным рекордом. Неквалифицированный персонал найти проще, но и это вызывает трудности у 39,2% опрошенных (39,2%).

При этом ухудшились ожидания бизнеса относительно трудовых ресурсов. Доля предприятий, которая планирует рост занятости в ближайшие три-четыре месяца, уменьшилась с 14,6% в августе до 12,1% в сентябре, увольнять сотрудников планировали 9,8% против 8% месяцем ранее.

Также произошло существенное увеличение доли бизнесов, которые планируют увеличить количество работников в вынужденных отпусках, - с 3,8% до 13,9%.

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На втором месте в перечне препятствий для бизнеса находится "опасно работать", его показатель вырос с августа на 10 п.п. и составил 56% в сентябре.

"Менее актуальным стало такое препятствие как перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, поскольку в сентябре уже отключений практически не было", - отметил эксперт ИЭД Евгений Ангел.

Как уточнили в ИЭИ, эта проблема опустилась в топе препятствий с первого на третье место, она помешала 45% опрошенных против 65% в августе.

На четвертом месте находится препятствие "рост цен на сырье и товары", оно помешало 45% респондентов (уменьшилось с 46% в августе).