"Теневой" флот РФ разливает нефть в водах по всему миру – Politico

За 100 км от побережья Шотландии заметили темное пятно, которое, согласно анализу, принадлежало российскому теневому танкеру Innova, который перевозил 1 миллион баррелей нефти.

Об этом сообщает издание Politico.

Innova является частью так называемого "теневого флота" - группы устаревших судов, которые обходят западные санкции, перевозя российскую нефть и другие запрещенные товары. Этот флот вызывает экологические катастрофы, оставляя следы нефтяных разливов в мировых водах.

Совместное расследование Politico и SourceMaterial выявило по меньшей мере девять случаев разлива нефти от таких судов с 2021 года. Эти случаи были зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Вьетнам, Италия и Мексика.

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Эксперты предупреждают, что эти суда работают без надлежащего технического обслуживания, не имеют страховки и не соблюдают международные стандарты безопасности.

Такие пятна часто являются результатом сброса шлама - смеси нефти и воды, которая образуется во время работы судна. Тот факт, что это вещество видно из космоса, также свидетельствует о наличии нефти.

Кроме того, такие корабли часто выключают транспондеры, чтобы избежать отслеживания. Обнаруженные разливы нефти - это лишь верхушка айсберга, ведь большинство инцидентов остаются незамеченными.

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Такие инциденты, как разливы от танкеров Innova и Aruna Gulcay, который был зафиксирован у берегов Италии, демонстрируют масштаб проблемы. Aruna Gulcay оставил за собой нефтяное пятно длиной 47 км.