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Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП Украины в этом году на 3,2%

Четверг, 17 октября 2024, 16:57 - Алексей Артемчук

Как и в начале этого года, Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года украинская экономика вырастет на 3,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост ВВП Украины по итогам 2025 года составит 2%, а уже в 2026 году - 7%.

В банке объясняют, что вероятное замедление роста экономики в Украине в следующем году будет вызвано значительными убытками от вторжения России и значительными перебоями с электроэнергией.

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"Страны региона Европы и Центральной Азии умело пережили недавние потрясения высокой инфляции, последствия вторжения России в Украину и слабую экспансию в Европейском Союзе, ключевом экспортном рынке региона", - заявила вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

По ее словам, для большего роста производительности труда в долгосрочной перспективе странам этого региона будет важно существенно улучшить качество как среднего, так и высшего образования, что имеет ключевое значение для укрепления человеческого капитала и креативности.

Всемирный банк ВВП Украина
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