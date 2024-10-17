Протезный завод выставили на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины принимает заявления на участие в аукционе по продаже единого имущественного комплекса Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Торги запланированы на 8 ноября, стартовая цена – 46,37 млн ​​грн без НДС, свидетельствуют данные на портале Прозорро.Продажи.

Предприятие находится в Одессе на ул. Героев Крут, 11

В состав лота входит недвижимость совокупной общей площадью 5528,6 кв. м (14 зданий, а также сооружения и коммуникации, не подлежащие государственной регистрации), три земельных участка общей площадью 1,253 га и семь транспортных средств 1997-2008 годов выпуска.

Реклама:

Предприятие занимается производством медицинских и стоматологических инструментов и материалов, основная номенклатура – ​​технические средства реабилитации.

По состоянию на 30 июня 2024 г. штат предприятия составляет 75 работников.

Условиями продаж являются:

Реклама:

сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет,

недопущение увольнения работников в течение шести месяцев с даты перехода права собственности,

погашение в течение шести месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом в размере, сложившемся на дату перехода права собственности на объект приватизации.

Сейчас у Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия нет кредиторской задолженности.

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины повторно выставляет на аукцион 18 октября единый имущественный комплекс ГП "Пчеловодный спиртовой завод" со стартовой ценой 68,2 млн грн.