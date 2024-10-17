Meta увольняет сотрудников за злоупотребление льготами на питание

Мета уволила около двух десятков сотрудников в Лос-Анджелесе за использование кредитов на питание в размере $25 для покупки бытовых товаров, таких как средства от прыщей, бокалы для вина и стиральный порошок.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Увольнения произошли на прошлой неделе, за несколько дней до того, как социальная медиакомпания стоимостью $1,5 трлн начала реструктуризацию некоторых команд в WhatsApp, Instagram и Reality Labs, ее подразделении дополненной и виртуальной реальности.

Реструктуризация включала сокращение части сотрудников и перемещение других, как сообщили несколько осведомленных лиц, что свидетельствует о том, что недавний курс генерального директора Марка Цукерберга на повышение эффективности все еще продолжается.

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Как и большинство крупных технологических компаний, Meta предлагает бесплатную еду сотрудникам в своем обширном головном офисе в Кремниевой долине в качестве привилегии. Сотрудникам в небольших офисах без столовой, например, предлагают кредиты Uber Eats или Grubhub для доставки еды в офис.

Сотрудники получают ежедневные лимиты в размере $20 на завтрак, $25 на обед и $25 на ужин, при этом кредиты на питание выдаются в размере $25.

Тех, кого уволили, признали виновными в длительном злоупотреблении системой кредитов на питание, отметил один осведомленный человек. Некоторые сотрудники складывали деньги вместе, тогда как другие заказывали еду домой, хотя кредиты предназначались для использования в офисе.

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Те, кто нарушал правила компании лишь изредка, получили выговоры, но не были уволены, добавил этот человек.

В одном из сообщений на анонимной платформе обмена сообщениями Blind, который видел Financial Times, бывший сотрудник Meta написал, что использовал кредиты $25 на такие товары, как зубная паста и чай из аптеки. Он добавил: "В дни, когда я не ел бы в офисе, например, если мой муж готовил или я шел на ужин с друзьями, я считал, что не стоит тратить кредит на ужин".

Этот человек, который отметил, что ее зарплата в Meta составляла около $400 000 и что она работала "ночью и по выходным", написала, что призналась в недосмотре во время расследования со стороны отдела кадров, после чего ее неожиданно уволили. "Это было почти сюрреалистично, что это произошло", - написал сотрудник.