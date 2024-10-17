По Европе катится волна сокращений в компаниях: причины

Высокий уровень инфляции и последствия войны в Украине заставили компании по всей Европе заморозить наем или сократить рабочие места.

Об этом сообщает Reuters.

Вот некоторые из увольнений, объявленных с начала июля:

Банки

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DNB: Норвежский кредитор заявил в сентябре, что сократит эквивалент 500 рабочих мест с полной занятостью в течение следующих шести месяцев, поскольку он готовится к снижению процентных ставок и усилению конкуренции в будущем.

UniCredit: Итальянский банк подписал соглашение с профсоюзами, которое предусматривает 1 000 добровольных увольнений и 500 новых рабочих мест.

Промышленность

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NORTHVOLT: Шведский производитель аккумуляторов заявил в сентябре, что планирует уволить 1 600 работников в Швеции, в том числе 1 000 позиций на своем заводе Northvolt Ett в Скеллефтеа.

Бытовые товары

DYSON: Производитель пылесосов заявил в июле, что сократит около 1 000 рабочих мест в Британии в рамках глобальной реструктуризации.

UNILEVER: Гигант по производству потребительских товаров планирует сократить треть всех офисных должностей в Европе до конца 2025 года.

Телекоммуникации

TELIA: Шведский телекоммуникационный оператор планирует сократить около 3 000 рабочих мест в 2024 году.

Фарма

INDIVIOR: Производитель лекарств заявил, что сократит около 130 рабочих мест после прекращения продаж своего препарата от шизофрении Perseris.

Другие

AIRBUS: Аэрокосмическая группа заявила, что к середине 2026 года сократит до 2 500 рабочих мест в своем оборонно-космическом подразделении.

DEUTSCHE BAHN: немецкий железнодорожный оператор заявил в июле, что планирует сократить 30 000 рабочих мест, или около 9% персонала.

INFINEON: Немецкий производитель микросхем сократит 1400 рабочих мест по всему миру и перенесет еще 1400 позиций в страны с более низкой стоимостью рабочей силы.

MANCHESTER UNITED: Клуб английской Премьер-лиги предлагает сократить около 250 рабочих мест в рамках общеклубной программы сокращения штата.

PKP CARGO: Крупнейшая польская транспортная компания планирует уволить 30% персонала.

SHELL: Энергетический гигант планирует сократить персонал, занимающийся разведкой и разработкой нефти и газа, на 20%, сообщили источники Reuters в августе. По их словам, в Европе сокращения произойдут в Нидерландах и Великобритании. Представитель Shell не стал комментировать цифры сокращения.

TAMEDIA: Швейцарская медиа-компания заявила, что закроет две типографии и уволит почти 300 сотрудников.

UPM: Финская лесная группа может сократить до 110 рабочих мест в своем бизнесе Fibres Finland, она объявила о закрытии мельниц в Германии, что повлияет на 338 рабочих мест, и о закрытии своего бизнеса по производству биокомпозитов, что повлияет на 59 рабочих мест в Финляндии и Германии.

YARA: Норвежский производитель удобрений сообщил, что запланированные производственные изменения на заводе Tertre в Бельгии, включая закрытие аммиачного подразделения, могут привести к увольнению около 115 работников.