Враг атаковал энергообъекты в пяти областях

За прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Донецкой области в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались.

В Кировоградской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Пожар потушили, питание восстановлено.

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На Херсонщине из-за обстрела энергетического объекта обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Южном регионе из-за технологических нарушений дважды выключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения на энергетических объектах. Питание восстановлено.