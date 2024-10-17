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Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Четверг, 17 октября 2024, 11:29 - Алексей Артемчук

По состоянию на 17 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 1 копейку, евро снизился на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,22 грн, евро - 44,91 грн (на 16 октября доллар - 41,21 грн, евро - 44,92 грн). 

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,43 - 41,49 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,25 - 45,42 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 16 октября - 41,05 - 41,50 грн);
  • Евро - 44,80 - 45,44 грн (курс на 16 октября - 44,85 - 45,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк - 41,05 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
  • Райффайзен - 41,00 - 41,47 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

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