США открывают гранты на 900 миллионов долларов для малых ядерных реакторов

В среду США открыли прием заявок на финансирование в размере до 900 миллионов долларов для поддержки начального развертывания ядерной технологии малых модульных реакторов на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Reuters.

До 800 млн долл пойдут на премии на основе промежуточных результатов для поддержки команд первопроходцев из коммунальных предприятий, поставщиков реакторов, конструкторов, конечных пользователей и других.

Отмечается, что средства поступают из двухпартийного закона об инфраструктуре 2021 года.

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Администрация президента Джо Байдена считает, что ядерная энергетика имеет решающее значение в борьбе с изменением климата, поскольку она производит электроэнергию практически без выбросов, и что мощность ядерной энергетики США должна утроиться, чтобы достичь целей по сокращению выбросов.

Малые модульные реакторы (ММР) отличаются от традиционных крупных атомных станций тем, что они имеют более простую конструкцию и могут быть масштабированы в соответствии со спросом. Сторонники говорят, что они безопаснее по своей сути и будут дешевле, поскольку их можно строить на заводах, а не на площадках. ММР можно использовать для производства тепла или электроэнергии, а также для опреснения воды.