За месяц госбюджет получил свыше 13 миллиардов от акцизного налога

В сентябре в общий фонд государственного бюджета поступило 13,4 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных товаров.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

"В сентябре 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 13,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это составляет 101,7% показателя доходов, доведенного Министерством финансов Украины, и на 0,36 млрд грн, или на 2,7% превышает поступления сентября прошлого года.

Реклама:

По данным ГНС, выполнение показателей достигнуто за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий - на 1,1 млрд грн (111,8% от задания) и электроэнергии - на 0,14 млрд грн (125% от задания).