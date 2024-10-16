Чиновники не смогли объяснить, зачем накупили дорогих некачественных спальников на 12 миллионов

Тернопольский городской совет во исполнение мероприятий программы защиты населения от чрезвычайных ситуаций закупил 4500 спальных мешков, передав их на хранение в образовательные учреждения города.

Об этом сообщает Госаудитслужба.

Аудиторы установили, что закупка состоялась без применения открытых торгов. Частному поставщику перечислили за товар бюджетные средства на сумму более 12 млн гривен.

Как пишет издание Черновицкий луч, тендер выиграло ООО "Фаст Фекторы", которое было зарегистрировано за 5 дней до тендера.

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Как установили правоохранители, реальная стоимость одного спального мешка оказалась втрое дешевле. А руководитель фирмы-победителя заказал изготовление спальных мешков у швейной фабрики из Закарпатья, которая специализируется на пошиве мебели.

Тернопольская областная прокуратура инициировала расследование недобросовестной закупки. Как результат - вручено подозрение директору предприятия. Согласно данным youcontrol, директором и основателем "Фаст Фекторы" является Виталий Луговой из Харьковской области.

Аудиторы также отметили, что представители тернопольской власти не смогли объяснить аудиторам, почему горсовет выбрал именно этого частного поставщика, как и не смогли обосновать, почему полученные спальные мешки не соответствовали установленным самим же городским советом в договоре требованиям: товар был без сертификата качества и надлежащей маркировки.

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Требование Госаудитслужбы по устранению выявленных проверкой нарушений Тернопольский горсовет пытался обжаловать в местном суде. Однако суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении иска тернопольских чиновников.

Сейчас Тернопольский горсовет требует через суд от своего поставщика заменить спальники на товар надлежащего качества.

Напомним:

Аудиторы установили факт завышения оплаты КП "Киевский метрополитен" стоимости доставки из Польши 60 подаренных вагонов на 160 млн грн.