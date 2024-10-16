МВФ примет решение о следующем транше для Украины 18 октября
Среда, 16 октября 2024, 18:27 -
Исполнительный совет Международного валютного фонда примет решение о пятом пересмотре программы EFF для Украины и выделении следующего транша в пятницу, 18 октября.
Об этом сообщает МВФ, передает Укринформ.
"Заседание по пятому пересмотру запланировано на 18 октября", - отметили в МВФ.
При этом, как стало известно, будут рассмотрены также другие вопросы, в том числе запросы по изменению условий по критериям эффективности, изменения фаз доступа, пересмотра гарантий финансирования.
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