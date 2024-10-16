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Самая дорогая технокомпания Европы обвалилась на бирже и потеряла этот статус

Среда, 16 октября 2024, 18:01 - Алексей Артемчук
 

Акции нидерландского холдинга ASML, который производит оборудование для изготовления микросхем, рекордно обвалились на бирже потеряв 16% стоимости.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания ASML потеряла 60 млрд евро капитализации, это одно из крупнейших однодневных падений рыночной стоимости в истории Европы. Вследствие этого он потерял статус самой дорогой технологической компании Европы, его место заняла немецкая SAP, которая специализируется на программном обеспечении.

ASML - это ведущий мировой производитель фотолитографического оборудования, которое используется в производстве микросхем всеми крупнейшими компаниями в мире, такими как TSMC, Samsung и Intel.

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Между тем SAP продолжает демонстрировать устойчивый рост, благодаря успешному развитию облачных технологий. В этом году акции SAP подорожали на 52%.

Сообщается, что последний раз ASML была позади SAP по капитализации в 2020 году.

технології биржа Европа
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