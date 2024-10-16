Украина увеличила расходы госбюджета на 10%: на что направлены средства

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за 9 месяцев 2024 года составляет 2,3 трлн грн, что на 225,8 млрд грн, или на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой Государственную казначейскую службу Украины.

Отмечается, что в сентябре было потрачено 249,4 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено:

Реклама:

- 928,8 млрд грн - на оплату труда с начислениями (в том числе в сентябре - 111,2 млрд грн) или 39,6% от общего объема расходов, потраченных за январь - сентябрь 2024 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 48,3 млрд грн, или на 5,5%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 703,9 млрд грн (в сентябре - 83,7 млрд грн);

- 363,9 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг (в сентябре - 32,5 млрд грн) или 15,5% от общего объема расходов. В том числе:

195,3 млрд грн - для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

Реклама:

115,2 млрд грн - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

- 411,8 млрд грн - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в сентябре - 35,1 млрд грн) или 17,6% от общего объема расходов, что на 25,4 млрд грн или на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

- 224,6 млрд грн - на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в сентябре - 32,3 млрд грн) или 9,6% от общего объема расходов. В том числе:

191,3 млрд грн - на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

17 млрд грн - на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

- 217,5 млрд грн - на обслуживание государственного долга (в сентябре - 13,4 млрд грн) или 9,3% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 45,2 млрд грн, или на 26,3%);

- 130,8 млрд грн - на трансферты местным бюджетам.

Читайте также: "Я профессионал по принятию непопулярных решений в этой стране": Гетманцев о повышении налогов и детенизации