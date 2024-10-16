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Импортные батареи подорожают: Украина вводит антидемпинговые меры

Среда, 16 октября 2024, 17:19 - Алексей Артемчук

Украина решила ввести предварительные антидемпинговые меры на импорт радиаторов отопления происхождением из Турции и Китая.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"На заседании было принято решение о применении предварительных антидемпинговых мер сроком на четыре месяца относительно импорта в Украину радиаторов для отопления происхождением из Турции и Китая. Также комиссия приняла решение о возбуждении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину фитингов для систем водоснабжения и отопления происхождением из Китая и Турции", - сообщило министерство, не уточняя суть мер.

Антидемпинговое расследование инициировали украинские производители "Сан Тех Рай" и "Ютерм Украина".

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По их обращению в мае 2024 года межведомственная комиссия возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину из Турецкой Республики и КНР радиаторов для отопления (стальных, алюминиевых, биметаллических).

По результатам антидемпингового расследования может быть введена антидемпинговая пошлина на импорт радиаторов для отопления из Турции и Китая с целью восстановления справедливой конкуренции и защиты национального производителя от демпингового импорта. Антидемпинговое расследование может длиться до 12 месяцев.

импорт Украина
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