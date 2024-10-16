Бум электромобилей и зеленой энергетики в Китае подрывают спрос на нефть и уголь РФ

Экономическая политика Пекина в отношении возобновляемой энергии закладывает мину замедленного действия под российский сектор ископаемого топлива и бюджет, зависящий от его экспорта.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Угрозу признали аналитики Банка России. Тенденции, отмечаемые в Китае, "ставят под вопрос долгосрочные перспективы российского экспорта от проведения активной климатической политики, в том числе в дружественных странах".

Китай несколько десятилетий вносил главный вклад в рост потребления нефти, но если еще в 2023 г. этот вклад составлял почти 70%, то уже в 2024-2025 г.г. он упадет до 20%.

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Сообщается, что только в 2024 году изменения в экономике Китая сократят спрос на нефть на 400 тыс баррелей в сутки

В августе 2024 года отставание объема нефтепереработки от прошлогодней траектории в Китае выросло до 9%, а выпуск дизельного топлива - до 11%.

Нефтепродуктов и, в частности, дизельного топлива с начала весны выпускается меньше, чем за аналогичный период 2023 года, а вскоре показатели опустятся и ниже уровня 2022 года.

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В августе продажи электромобилей впервые перевалили за 1 млн, превысив на 43,2% соответствующий показатель 2023 года.

Солнечная энергетика развивается в Китае такими темпами, что к началу 2030-х годов, то есть через десятилетие, только солнечная генерация в Китае может превысить сегодняшнее совокупное потребление электричества в Соединенных Штатах.

Ожидается, что валютная выручка от экспорта углеводородов по сравнению с довоенным 2021 г. сократится к концу этого десятилетия более чем вдвое - с 315 млрд долл. до 146 млрд долл., а к середине века - почти втрое, составив лишь 114 млрд долл.

Напомним:

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.