За два года стоимость аренды квартиры в Киеве выросла на 60%: причина

За последние два года стоимость однокомнатной квартиры в аренду в Киеве выросла на 60%.

Об этом сообщает платформа для выбора квартир для покупки на первичном и вторичном рынке жилья ЛУН.

Как говорится в сообщении, в сентябре 2022 года медиана однокомнатной квартиры в Киеве в аренду составляла 10 000 грн, тогда как во Львове, например, это было 16 000 грн. Двухкомнатная квартира в Киеве стоила в среднем 15 000 грн, тогда как во Львове - 19 000 грн.

"В начале 2024 года ситуация изменилась: спрос на квартиры во Львове уменьшился, а в Киеве, наоборот, благодаря эффективности противовоздушной обороны в городе и экономической ситуации, столица сегодня снова один из самых популярных городов для внутренней миграции", говорится в сообщении.

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По данным ЛУН, также на ситуацию с арендой в значительной степени повлияло возвращение учебных заведений к офлайн-обучению.

Уже в декабре 2023 года двухкомнатная квартира во Львове в среднем стоила 16 000 грн, а в Киеве - 16 700 грн. Сегодня медиана двухкомнатной квартиры в аренду во Львове стоит 22 900 грн (подорожание на 43,5% с начала года), а в Киеве - 23 000 грн (подорожание на 43,7% с начала года).

Напомним:

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На 1 августа 2024 года Государственная налоговая служба сформировала более 3,5 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.