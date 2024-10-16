Агентство Минобороны остановило работу со скандальным поставщиком продуктов для военных

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны прекращает работу с поставщиком „Трейд Гранит Инвест" в Донецкой области и применяет к нему оперативно-хозяйственные санкции, чем запрещает участвовать в тендерах ДОТ в течение 12 месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Отмечается, что срок применения санкций может быть пересмотрен в случае принятия поставщиком мер, подтверждающих его добропорядочность и способность надлежащим образом выполнять договорные обязательства.

"Причиной стало использование аннулированного протокола испытаний на консервы свинины тушеной при поставке военным на Донецком направлении. По результатам детального изучения выявленного нарушения было установлено, что поставщик несколько раз осуществил отгрузку продукции с недействительными качественными документами. Это ставит под сомнение в том числе непосредственно качество и самой продукции. По состоянию на сегодня образцы этой партии были отправлены на повторное лабораторное исследование", говорится в сообщении.

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В миничтерстве рассказали, что иИнцидент произошел в воинских частях на Донецком направлении. С 28 октября военнослужащих будут обеспечивать поставщики из соседних областей. В случае необходимости будет привлечен другой поставщик через механизм рамочного соглашения.

"Добропорядочность - одно из основных требований для поставщиков ВСУ. Если мы получаем информацию о возможной недобропорядочности поставщика, мы немедленно реагируем. Так произошло и с поставкой тушенки с аннулированными документами качества. Мы провели анализ, в результате которого установили, что Трейд Гранит Инвест неправомерно использовал протокол испытаний на больший объем продукции, чем было им утверждено. Такие действия не могут остаться без последствий, поэтому мы применили к компании санкции.

Также теперь мы увеличиваем всем поставщикам штрафы за аналогичные нарушения с 20% до 100% от стоимости продукции. Надеюсь, это станет уроком для них и предохранителем от совершения таких недобросовестных действий", - сказал Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенс ДОТ.

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Напомним:

ООО "Трейд Гранит Инвест" регулярно получает заказы на поставку продуктов для военных.

В начале года Апелляционный суд поддержал исковые требования ООО "Трейд Гранит Инвест" по обжалованию процедур закупок продуктов питания, объявленных Государственным оператором тыла (DOT) 2 февраля.