Жара сделала урожай украинского винограда размером с изюм

В этом году из-за засухи и чрезвычайной жары качество и количество винограда значительно ухудшились - он фактически размером с изюм.

Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью для SEEDS.

"В этом году из-за засушливых погодных условий и огромной жары, качество и количество винограда очень низкое. Имеем не только неурожай, но и мелкий виноград, он фактически размером с изюм...Учитывая плохой урожай, цены на виноград в этом году очень высокие, а объем урожая на порядок меньше из-за жары", - сказал он.

Единственными, кто получил плановый урожай, были хозяйства с капельным орошением.

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"Они также воспользовались высокими оптовыми ценами - от 45 до 55 гривен за килограмм столового винограда, что является достаточно высоким показателем", - отметил Баштанник.

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