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Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Среда, 16 октября 2024, 10:24 - Артур Крыжный

По состоянию на 16 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 2 копейки, евро снизился на 5 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,21 грн, евро - 44,92 грн (на 15 октября доллар - 41,19 грн, евро - 44,95 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,43 - 41,50 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,35 - 45,50 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 15 октября - 41,05 - 41,50 грн);
  • Евро - 44,85 - 45,45 грн (курс на 15 октября - 44,92 - 45,50 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк - 41,05 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
  • Райффайзен - 40,90 - 41,43 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

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