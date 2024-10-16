Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне

Цены на нефть повысились из-за неопределенности относительно дальнейших событий в конфликте на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 14 центов, или на 0,2%, до $74,39 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросли на 19 центов, или на 0,3%, до $70,77 за баррель.

Во вторник цены на нефть упали более чем на 4%, до почти двухнедельного минимума, из-за слабых прогнозов спроса и после того, как в СМИ появились сообщения, что Израиль не будет наносить удары по ядерным и нефтяным объектам Ирана, что уменьшило опасения относительно перебоев в поставках.

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Однако опасения относительно обострения конфликта между Израилем и группой боевиков Хезболла сохраняются. Во вторник США заявили, что не поддерживают масштабы авиаударов Израиля по Бейруту за последние недели.

"После недавнего снижения цен мы можем ожидать некоторую стабилизацию в краткосрочной перспективе, поскольку участники рынка переоценивают дальнейшее развитие геополитической ситуации", - сказал рыночный стратег IG, Йип Джун Ронг.

"Также ожидается больше ясности относительно фискальной политики Китая, а отсутствие конкретики, похоже, добавляет неопределенности относительно будущего влияния на прогноз спроса на нефть", - добавил он.

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По сообщению местных СМИ, Китай может привлечь дополнительные 6 триллионов юаней ($850 миллиардов) через специальные казначейские облигации в течение трех лет для стимулирования ослабленной экономики, хотя это не восстановило оптимизма на фондовом рынке страны.

Что касается спроса на нефть, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство на этой неделе снизили прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2024 году, причем основная часть снижения приходится на Китай.

Сейчас рынок ожидает последних данных о запасах нефти в США: еженедельный отчет Американского института нефти должен быть опубликован в среду, а данные Управления энергетической информации - в четверг.