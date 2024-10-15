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Минфин привлек с продажи облигаций 15 миллиардов

Вторник, 15 октября 2024, 19:56 - Артур Крыжный

Министерство финансов Украины 15 октября 2024 года разместило облигации на более 15,5 млрд гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

  • 2,49 млрд грн под 14,65% с погашением 01.10.2025;
  • 5,29 млрд грн под 15,10% с погашением 20.05.2026;
  • 5,32 млрд грн под 16,10% с погашением 12.05.2027;
  • 402 млн грн под 16,80% с погашением 09.02.2028;
  • Долларовые облигации на 50 млн долл под 4,66% с погашением 09.10.2025;

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Экономическая правда
Укр / Рус
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