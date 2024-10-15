"Воры и отключения": "Киевхлеб" закрыл 80% автономных магазинов в Киеве

Компания "Киевхлеб" закрыла 5 из 6 своих автономных магазинов без кассиров в Киеве из-за ряда проблем, включая злоумышленников и частые отключения электроэнергии.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

Сначала компания планировала использовать вендинговые автоматы, но из-за их высокой стоимости от этой идеи отказались. Вместо этого в стандартных хлебных киосках установили двери с доступом через банковскую карточку, кассу самообслуживания и камеры видеонаблюдения с фиксацией лица.

Однако система не смогла полностью защитить магазины от злоумышленников. Мошенников не останавливал и риск того, что оператор может дистанционно заблокировать двери и вызвать охрану. Решение нашли - добавили видео консьержа на дисплее возле кассы расчета.

Реклама:

Впрочем, следующим препятствием стали массовые отключения электроэнергии. Из-за перебоев со светом двери не закрывались, камеры выключались, а холодильники и освещение не работали.

"Киевхлеб" не исключает возвращения к этому формату, но решение будет принято не раньше весны 2025 года, когда будет понятно, продолжит ли Киев жить дальше без отключений света.